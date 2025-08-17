В Украине представили дальнобойную ракету 'Фламинго': каковы ее характеристики. Фото

В сети обнародовали новое украинское вооружение. Это ракета "Фламинго" с дальностью более 3000 км.

Фотографию опубликовал фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий. По его словам, ракета уже в серийном производстве.

"Ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цеху одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неразглашенном месте в Украине в четверг, 14 августа 2025 года", – говорится в подписи к фотографии.

Из его комментария понятно, что работы по ней велись компанией Fire Point. Других деталей по состоянию на сейчас не предоставлено. Официального подтверждения этой информации также пока не было.

Стоит отметить, что эти ракеты способны обстреливать почти всю территорию России, включая Сибирь и Дальний Восток.

Детали

В сети также пишут, что ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025.

Она имеет следующие тактико-технические характеристики:

– БЧ: 1000 кг.

– Дальность: до 3000 км.

– Стартовая масса: 6 тонн.

– Размах фиксированного крыла: 6 метров.

– Скорость: до 900 км/ч.

– Система наведения: комбинированная – спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов. Успех военного противостояния будут определять не количество солдат и оружия, а новые технологии и скорость освоения тактики их применения. Причем главным фактором победы станет соотношение цены и качества новой технологии. Так считает посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Напомним, как в конце 2024 года на Харьковском направлении в районе села Липцы Силы обороны Украины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. Роботы выполнили минирование и разминирование позиций, а также были оснащены пулеметами. В результате позиции врага были уничтожены.

