Не только для Patriot: в Воздушных силах рассказали, каких ракет не хватает Украине

Украине необходимы дополнительные ракеты не только для систем противовоздушной обороны Patriot, но и для истребителей F-16. Речь идет, в частности, о ракетах класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120, которых в настоящее время не хватает для выполнения боевых задач.

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Об этом командир украинской эскадрильи F-16 с позывным "Фантом" заявил в интервью телеканалу Newsmax, которое распространили в X Воздушные Силы ВСУ. По его словам, истребители F-16 используются для перехвата российских ракет и беспилотников, а также для защиты военных объектов и критически важной гражданской инфраструктуры.

Почему украинским F-16 не хватает ракет

"Фантом" отметил, что нехватка ракет стала критической. Из-за этого украинские пилоты вынуждены экономно расходовать боеприпасы, а во время некоторых боевых миссий полагаться на бортовые пушки F-16 для уничтожения российских воздушных угроз.

По словам военного, каждая миссия требует тщательного расчета доступных ресурсов. Из-за дефицита боеприпасов пилотам приходится принимать решения о том, каким угрозам отдавать приоритет.

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Он подчеркнул, что сами самолеты и подготовка пилотов необходимы, однако эффективность операций зависит от наличия соответствующего вооружения для поражения вражеских целей.

"Самолет без оружия — бесполезный инструмент"

"Фантом" призвал западных партнеров ускорить поставки ракет для противовоздушной обороны и других критически важных боеприпасов. Он также подчеркнул необходимость увеличить их производство или рассмотреть возможность изготовления в Украине или других европейских странах.

Отдельно пилот призвал увеличить поставки ракет для систем Patriot и AIM-120. По его словам, самолет без достаточного количества вооружения является "бесполезным инструментом".

Он предупредил, что задержки с поставками боеприпасов напрямую влияют на способность Украины защищать свое воздушное пространство и спасать жизни гражданских лиц.

Напомним, Украина испытывает дефицит ракет не только для комплексов Patriot, но и для других наземных систем противовоздушной обороны и боевых самолетов. Об этом в августе заявлял начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как писал OBOZ.UA, 12 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется не менее 100 ракет для систем Patriot ежемесячно для отражения российских атак. По его словам, Россия в настоящее время производит около 140 баллистических ракет в месяц.

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