Не только КНДР: Россия вербует на войну в Украину мужчин в Йемене

Россия привлекает к участию в войне против Украины не только солдат из Северной Кореи. Москва также завербовала сотни наемников в Йемене.

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Будущих рекрутов в РФ привезли в результате теневой операции по торговле людьми, им обещали российское гражданство и работу с высокой зарплатой, а вместо этого бросили на фронт. Подробности сообщает издание Financial Times.

Журналистам FT удалось пообщаться с йеменскими рекрутами. Те рассказали, что в РФ их заманили обещаниями высокооплачиваемой работы и российского гражданства.

Издание ознакомилось с подписанными йеменцами контрактами. В них фигурирует компании "Аль-Джабри", которая согласно регистрационным документам является туроператором и занимается розничной поставкой медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Зарегистрированная в Салале, компания основана известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри.

"Вербовка йеменских солдат, похоже, началась еще в июле. Один из контрактов, с которым ознакомились журналисты, был датирован 3 июля и подписан руководителем центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде", – говорится в материале.

Один из рекрутов рассказал, что входил в группу из около 200 соотечественников, всех призвали в российскую армию по прибытии в Москву. Военную подготовку имели далеко не все из них. Этот рекрут подчеркнул, что всех в РФ заманили обманом и заставили подписать контракты на службу на русском языке, которые они даже не смогли прочесть.

Самого собеседника издания, которого назвали измененным именем Набиль, в Россию заманили предложениями "прибыльной работы в сферах безопасности и инженерии".

Еще один йеменец – его FT назвал Абдуллой – рассказал, что ему обещали работу на производстве беспилотников на территории РФ с зарплатой в 2 тысячи долларов и разовой выплатой в 10 тысяч долларов, а также паспорт РФ.

"Он прибыл в Москву 18 сентября. По словам мужчины, его группу насильно отвезли из аэропорта на объект в пяти часах езды от Москвы, где мужчина, говоривший на простом арабском языке, выстрелил им над головами из пистолета, когда они отказались подписать контракт на службу , составленный на русском языке. По словам Абдуллы, многие из первой группы прибывших погибли в Украине, потому что были завезены на войну "мошенниками, торгующими людьми", – пишет FT.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как Россия бросает наемников из Сирии в мясные штурмы в Украине. Многие из них бесследно исчезают на Луганщине. Те же, кому удалось отделаться ранением, рассказывают, что россияне не спешат на спасение иностранным рекрутам.