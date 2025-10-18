'Не только 'Томагавки': Зеленский рассказал, чего боится враг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Вашингтоне, что Россия боится не только американских ракет Tomahawk, но и того, как Украина может сочетать различные виды вооружения.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, оккупанты понимают, что Украина имеет не только мощное оружие, но и способность эффективно его применять.

Президент пояснил, что именно эта комбинация пугает Кремль, поэтому россияне пытаются демонстрировать "позитивные месседжи" – хотя и не Украине.

Страх перед украинскими возможностями

Зеленский подчеркнул, что Tomahawk – это лишь часть более широкой системы, которую Украина выстраивает совместно с партнерами.

"Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они делают различные шаги и посылают положительные месседжи, конечно, не украинской стороне", – сказал он, намекнув на другие проекты, над которыми работают Вооруженные силы Украины.

По словам украинского лидера, Россия внимательно следит за каждым шагом Киева в сфере обороны. Поэтому нынешняя встреча в Вашингтоне имела не только символическое, но и стратегическое значение.

Обмен предложениями и сдержанность США

Во время переговоров Зеленский подтвердил, что Украина просила разрешение США на поставку ракет Tomahawk. В ответ он предложил "тысячи украинских дронов", которые могли бы стать частью совместных оборонных программ.

Однако президент США Дональд Трамп пока не дал согласия на передачу этих ракет. Он заявил, что надеется избежать необходимости таких поставок, если удастся найти путь к завершению войны.

Американский лидер также напомнил, что Соединенные Штаты сами нуждаются в Tomahawk и другом оружии, которое передают Украине. Это, по его словам, одна из причин, почему Вашингтон заинтересован в скорейшем завершении войны.

Как писал OBOZ.UA, 16 октября Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште (Венгрия). Вашингтон и Москва уже договорились о ряде дипломатических контактов высокого уровня. Личные переговоры лидеров могут состояться уже в течение двух недель.

Об этом стало известно после телефонного разговора Трампа и Путина. Президент Соединенных Штатов заявлял, что эта беседа стала "значительным шагом вперед" в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны.

