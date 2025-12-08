Россия ночью запустила по Украине около 150 дронов: силы ПВО обезвредили 131 цель

В ночь на 8 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 149 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 131 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать ударные дроны россияне начали около 18 часов 7 декабря.

В общем враг атаковал 149-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из оккупированного Донецка и Крыма (с мыса Чауда).

Среди всех вражеских дронов было около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На момент публикации сводки атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.

Последствия вражеского террора

В Черкасской области ночью работали силы ПВО. По данным начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, над регионом уничтожены два российских дрона.

"Обошлось без пострадавших. Последствий для инфраструктуры, предварительно, тоже нет", – написал он.

В Охтырке Сумской области россияне ударили по девятиэтажке. В доме вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил 2-5 этажи.

По состоянию на 9 часов утра известно о семи пострадавших. Более 40 жителей дома спасатели эвакуировали.

В Чернигове "Шахед" взорвался возле многоэтажки, пострадали по меньшей мере три человека, поврежден газопровод и автомобили.

А на Днепропетровщине вражеские удары вызвали разрушения, гибель мужчины и ранения пяти гражданских. Среди пострадавших – двое подростков, 13-летняя девочка и 14-летний парень. Повреждены, в частности, жилые дома, сельхозпредприятие и школа искусств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным OSINT-аналитика Cyrus, украинские FPV-перехватчики все чаще сбивают новые российские реактивные "Шахеды". В частности, такие сбития фиксировались во время атаки 6 декабря.

Сейчас процент сбития Shahed-238 украинскими дронами STING стабилизировался на уровне 80%.

