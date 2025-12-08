Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть жертва, среди пострадавших – дети. Фото

В ночь на 8 декабря российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Под вражескими ударами оказались громады трех районов области: на местах попаданий фиксировались разрушения и пожары.

Известно о погибшем и раненых, среди которых – дети. О последствиях вражеского террора рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Что известно

Еще в конце прошлых суток, 7 декабря, россияне атаковали Криворожский район: там они убили человека.

"Поздно вечером россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожья. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Соболезнования родным и близким", – отметил Гайваненко.

В Криворожском районе в результате новых вражеских ударов разрушениям подверглись сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Горел дом на колесах.

В Павлоградском районе от вражеских дроновых ударов пострадала Межирицкая громада.

"Ранены четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое. Загорелся дом местных, еще 2 разбиты. Повреждены хозяйственная постройка и машина", – описал последствия атаки Гайваненко.

Новая ночь принесла новую волну террора и для Никопольского района Днепропетровщины. Там россияне били по Никополю, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

Пострадала 13-летняя девочка.

"Разбиты 2 пятиэтажки, школа искусств, авто", – добавил глава Днепропетровской ОВА.

Также он рассказал про дроновую атаку врага по Днепру: горело админздание, разрушениям подверглись три многоэтажки и авто.

Всего над областью в течение ночи силы ПВО сбили восемь российских дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Чернигове "Шахед" взорвался возле многоэтажки. В доме фиксируются разрушения, горел газопровод. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Еще один жилой дом россияне атаковали в Ахтырке на Сумщине: там также ранения получили гражданские.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!