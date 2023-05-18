Не центр обороны, а центр 'эвакуации': Гуменюк рассказала о бегстве оккупантов в Крым

Оккупанты в предвкушении будущего контрнаступления все больше впадают в панику и суетятся. Так, на оккупированных территориях захватчики массово начинают уезжать в глубь России.

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Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Так, по ее словам, оккупированный полуостров из "центра обороны" превратился для оккупантов в "центр эвакуации".

"Потому что все очень похоже на то, что они собирают вещи и изучают поговорку "Чемодан, вокзал, Россия". Потому что то, что мы наблюдаем, что происходит с оккупационными властями, оно точно укладывается в эти направления", – сказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что россияне вывозят с собой все, включая документацию. Это свидетельствует о том, что оккупанты и коллаборанты признают, что наказание непременно коснется их за все совершенные преступления, поэтому стараются тщательно заместить за собой следы.

Как сообщалось ранее, кафиры во временно захваченном Крыму продолжают паниковать и массово бегут с полуострова на территорию государства-агрессора России. Автодороги на выезд из оккупированного Крыма переполнены. Это привело к существенному снижению цен на недвижимость в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что российские кафиры и коллаборанты в Крыму перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что захватчики рассказывают гражданам РФ, что все якобы "следует плану", представители оккупационных администраций начали покидать полуостров.

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