'Те, кто не уехал, сидят на чемоданах': в ГУР рассказали о настроениях оккупантов и коллаборантов в Крыму

Российские оккупанты и коллаборанты во временно оккупированном Крыму перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что захватчики рассказывают гражданам страны-террориста РФ о том, что все якобы "идет по плану" представители оккупационных администраций начали покидать Крымский полуостров и другие временно оккупированные территории нашей страны.

Видео дня

Те оккупанты, которые еще остались в Крыму, уже сидят на чемоданах. Об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, после каждого случая взрывов на полуострове на выезд из Крыма в направлении РФ наблюдаются многокилометровые пробки. При этом представители оккупационной администрации уже вывезли членов своих семей из Крыма.

"Если говорить о более узкой группе - руководстве оккупационных администраций Крыма, командование - то они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло - вывезли даже за пределы Российской федерации или по крайней мере на территории Московии", – объяснил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что так называемые политические и военные элиты РФ обеспокоены тем, как обеспечить своим семьям больший уровень безопасности. Не забывают оккупантов, в том числе, об имуществе, которое присвоили себе в оккупированном Крыму.

По словам Юсова, панические настроения оккупантов и коллаборантов отмечаются не только Крыму. Захватчики начали выезжать, в том числе, с других временно оккупированных территорий Украины.

"Даже те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. И не сделали этого достаточно, по крайней мере относительно своих семей, исключительно из-за страха перед высшим рашистским командованием, которое запрещает подобные действия, следит. И в данной ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима", – заявил представитель ГУР.

Напомним, в ночь на 7 мая во временно оккупированном Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались, что Крымский полуостров атаковали украинские беспилотники.

Ранее сообщалось, что 29 апреля оккупанты в Севастополе пожаловались на атаку дронов, результатом которого стала "бавовна" на нефтебазе возле Казачьей бухты. Там вспыхнул резервуар с топливом, пожар охватил более 1000 кв. м площади.

К слову, утром 6 мая российские оккупанты закрывали движение транспорта через Крымский мост. Такое решение захватчики аргументировали якобы угрозой атаки. Также во временно оккупированном Крыму не работала паромная переправа.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению американского политолога из Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы, украинской армии не придется заходить в Крым в рамках контрнаступления. Они могут просто взять в заложники все российские силы, находящиеся там, в результате чего получат большое преимущество перед оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!