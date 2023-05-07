Оккупанты пожаловались на мощную атаку украинских беспилотников в Крыму: детали

В ночь на 7 мая во временно оккупированном Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались, что Крымский полуостров атаковали украинские беспилотники.

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По информации пропагандистов, БПЛА падали сами или были сбиты средствами противовоздушной обороны. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты в Крыму утверждают, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Один дрон якобы упал лесу еще два были сбиты над морем.

В свою очередь так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев выдал, что ночью 7 мая на Крым и Севастополь было направлено более 10 беспилотников. Он также заявил, что "никакие объекты в городе не пострадали".

Однако некоторые пропагандистские паблики заявили, что прилет в Севастополе был. Один из беспилотников якобы попал в объект в Стрелецкой бухте. Также писали о взрыве в Казачьей бухте.

При этом оккупанты жаловались, что от взрывов в их домах дрожали стены и окна. Также пропагандисты опубликовали фотографии обломков, утверждая, что это части сбитых в Крыму БПЛА.

Напомним, во временно оккупированном Крыму вечером 4 мая был слышен взрыв. Российских захватчиков посетила новая "бавовна". По данным пропагандистов, беспилотники якобы засекли над аэродромом Бельбек.

Ранее сообщалось, что 29 апреля оккупанты в Севастополе пожаловались на атаку дронов, результатом которого стала "бавовна" на нефтебазе возле Казачьей бухты. Там вспыхнул резервуар с топливом, пожар охватил более 1000 кв. м площади.

Также во временно оккупированном Крыму днем 1 мая прогремел мощный взрыв. Вероятно, в путинскую армию снова посетила очередная "бавовна". В частности, взрывы были слышны возле поселка Заозерное (Евпатория) и Севастополе.

К слову, российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новороссийск из-за страха быть атакованными на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе временно оккупированного Крыма заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Этот подрыв логистики захватнического войска явился результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям.

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