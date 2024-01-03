'Не успел загадать свое новогоднее желание': в Херсоне простились с 11-летним мальчиком, убитым РФ. Фото

3 января в Херсоне простились с 11-летним Глебом Федюком, которого российские силы убили перед Новым годом, днем 31 декабря. Парень находился на улице, когда армия террористического государства обстреляла Корабельный район.

Видео дня

2023 год, к сожалению, стал последним годом в короткой жизни парня. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Глеб успешно учился в музыкальной школе, и в будущем мог вырасти выдающимся пианистом. Однако российская агрессия навсегда разрушила все мечты парня.

"Глеб не успел загадать свое новогоднее желание. 2023-й стал последним Новым годом в его короткой жизни. Не простим! Светлое воспоминание маленькому ангелу! Самые искренние соболезнования семье!" – написал Мрочко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска 31 декабря снова обстреляли Херсон. В результате вражеского удара погиб подросток. Еще один мальчик получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь.

Напомним, что Войска РФ вечером 30 декабря устроили очередной обстрел Херсона из артиллерийского оружия. Было попадание в жилой дом, погибли по меньшей мере два мирных жителя.