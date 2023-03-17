Не успели на один день: украинскую 'Мрию' перед вторжением РФ планировали вывезти в Германию

Легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" перед вторжением России в нашу страну планировали вывезти в Германию. Чтобы спасти самый большой грузовой воздушный корабль в мире не хватило всего лишь одного дня. Также предполагается, что большую роль в печальном исходе сыграла безответственность руководства.

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Об этом пишет Bild. Отмечается, что немецкий аэропорт в Лейпциг/Галле был вторым домом для самолета. С 2008 года "Мрия" приземлялась там 32 раза – намного чаще, чем где-либо еще в Германии. Последний рейс самолета был осуществлен в аэропорт Саксонии 18 января 2022 года.

Именно в Лейпциг/Галле Ан-225 должны были доставить в феврале прошлого года в связи с нависающими угрозами вторжения РФ. Парковочные места для всего флота были предоставлены еще с 26 января 2022 года. Но этого не произошло и 27 февраля Ан-225 был уничтожен российскими оккупантами в результате обстрела.

Издание пишет, что экипаж сидел в полностью заправленном транспортном средстве накануне вечером перед началом войны, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, разрешения взлетать от высшего руководства не было.

"Перемещение 225-го и меньшего 124-го флота было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. За несколько недель до этого велись обсуждения", – рассказал представитель аэропорта Уве Шухарт.

Антонов отметил, что предложение Германии не сразу было принято украинской стороной. Генеральный директор ГП "Антонов" Сергей Бычков, который тесно связан с Россией, на то время тайно вывозил друзей и родственников за границу в качестве предполагаемых "авиационных специалистов", и вероятно поэтому тянул время. Его 29 марта прошлого года отстранили от должности.

Кроме того, в материале говорится, что важнейшие самолеты были специально расставлены для обстрела. К примеру, самолет, который много лет не использовался, остался неповрежденным.

"Те, кто приезжал на аэродром, точно знали, какие самолеты работают, а какие нужно сбить в первую очередь", – сказал Антонов.

К слову, АН-225 должен быть перестроен в секретном месте с использованием деталей от так и не достроенной родственной машины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время российского вторжения в Украину в результате воздушной атаки российских оккупантов на аэропорт "Гостомель" под Киевом 27 февраля 2022 года был уничтожен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". По официальной версии, в момент российского вторжения самолет находился на ремонте в аэропорту "Гостомель", поэтому не успел вылететь из Украины.

Также OBOZREVATEL писал, что госконцерн "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий гендиректора предприятия "Антонов". Последний входит в состав концерна.

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