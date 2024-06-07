'Не устраиваем курорт, но придерживаемся Женевской конвенции': Малюська высказался о содержании россиян в плену

Украина придерживается Женевской конвенции и, в частности, разрешает российским пленным звонить своим родственникам. Более того, такие телефонные разговоры идут на пользу Украине, потому что это распространение информации об отношении украинцев к военнопленным. Такая информация должна поощрить оккупантов сдаваться в плен.

Так, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде ответил министр юстиции Денис Малюська "слуге" Валентине Короленко. Она считает, что Минюст устраивает российским пленным "курорт и лакшери-условия".

"Война – штука чрезвычайно сложная, особенно в вопросе военнопленных. Мы понимаем напряжение в обществе по этому вопросу. Мы никогда не собирались и не устраиваем курорт для военнопленных. Наша позиция – соблюдение Женевской конвенции", – ответил Малюська.

Министр пояснил, что общение пленных с родственниками не только "рекомендовано Красным Крестом" и обусловлено соблюдением Украиной "устаревших (по определению депутата) конвенций".

"Россияне должны понимать, что в плену не опасно, чтобы они охотнее сдавались в плен. Мы находимся в тесной коммуникации с ГУР, военными, всеми органами власти относительно того, как следует обращаться с пленными. Принимаются все коммуникационные пути, чтобы донести им, что мы придерживаемся Женевской конвенции, чтобы поощрить сдаваться в плен", – отметил Малюська.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Всего установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному обращению в российском плену. Такие данные привел генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Напомним также, что Марьяна Чечелюк, освобожденная из российского плена полицейская из Мариуполя, показала последствия избиения во время плена. Она опубликовала фотографии ног, полностью покрытых синяками.

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