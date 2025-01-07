'Не в километрах дело': эксперт объяснил, что будет определять успешность Курской операции ВСУ

Основная цель Курской операции, которую озвучивал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, состоит в том, чтобы оттянуть резервы войск России, сковать силы врага и максимально нанести оккупантам потерь в живой силе и технике. Именно этим сейчас занимаются украинские военные. И дело там не в том, на сколько километров продвинулись ВСУ или сколько километров отбил враг.

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Об этом OBOZ.UA сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Когда аналитики говорят, что враг оттеснил Силы обороны на Курщине и вернул какие-то территории, то они не очень хорошо оценивают наши успехи.

По его словам, на всех других участках фронта – На Донетчине, Харьковщине, Запорожье – перед нашими войсками стоит двойная задача. С одной стороны – удержать территорию, не пустить врага дальше, сдержать его. А вторая задача – максимально сбить наступательный потенциал россиян, то есть уничтожить как можно большее количество живой силы, техники врага. Эти две задачи иногда противоречат друг другу по способам выполнения – одно дело держать позиционную оборону, другое – наносить врагу максимальный ущерб.

"На Курщине такой дилеммы у нас нет, тактическая необходимость диктует отойти – отошли. Есть тактическая способность наносить удары противнику максимально эффективные – они наносятся. Насколько и куда продвинутся наши войска на Курщине – не ключевой параметр. Основной параметр – уничтожение там врага", – сказал Лакийчук.

Он напомнил, что генерал Валерий Залужный в одном из интервью рассказывал, что в должности главнокомандующего также планировал подобную операцию на Курском направлении, но более масштабную – зайти на Курщину, а оттуда провести рейдовые действия в тылы группировки противника на Белгородщине.

"Тогда такая операция не была проведена. Почему? Он не объясняет, значит теоретически такая операция возможна, но ее целесообразность, очевидно, заключается в ресурсах и возможностях. Если есть ресурсы на более масштабную операцию на этом направлении, чтобы разгромить группировку противника, может быть, операция будет достаточно масштабная. Если мы ограничены в ресурсах, то их следует использовать эффективно. И здесь заключается такая ситуация: пока плюсы, успехи, бонусы от операции превышают затраты на нее, она целесообразна. Если затраты на операцию на территории врага превышают те достижения, не обязательно территориальные, которые мы получаем от этой операции, то ее постепенно необходимо сворачивать", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник армии Британии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Курская операция в 2025 году может стать началом конца для российского диктатора Путина. По его словам, всего за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа ВСУ преуспевают на Курщине.

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