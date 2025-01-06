Курская операция Украины может стать началом конца для Путина в 2025 году – The Telegraph

Всего за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Силы обороны Украины получают успехи в своей операции в Курской области страны-агрессора России. Украинская армия таким образом унижает российского диктатора Путина в самый худший для него момент.

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В 2025 году Курская операция может стать началом конца для главы Кремля. Об этом пишет полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье на The Telegraph.

По его словам, Путина разоблачают как ужасного военачальника. Он ничего не знает о принципах ведения войны, особенно о том, который гласит: закреплять успех, а не провал.

"Поскольку его трехнедельная "спецоперация" приближается к четвертому году, кажется наиболее вероятным, что Зеленский все еще будет у власти в следующем году, а лучшей надеждой Путина может стать вилла в Северной Корее или дробление камней на Урале. Российская история не рисует радужную картину для несостоявшихся диктаторов", – отметил он.

Хэмиш де Бреттон-Гордон напомнил, что Путин заявил, что к Рождеству он вернет себе Курскую область, но это выглядит "как еще один психологический удар по его диктатуре".

"Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году. Похоже, что украинские войска нанесли российским войскам в Курске настоящий удар за последние несколько дней, и вполне возможно, что российская 801-я бригада морской пехоты была так сильно поражена, что теперь она отошла с Курского выступа. По оценкам Украины, сотни северокорейцев, отправленных для поддержки бригады, были потеряны", – говорится в материале.

По его мнению, у России есть "много расходных генералов", но нет военной техники, чтобы помешать продвижению Сил обороны Украины в Курской области.

"Это дает Киеву большую надежду. Путин вполне может находиться в режиме выживания после событий в Сирии, ликвидации его правой руки, генерала Кириллова, и решения Украины закрыть последний маршрут, позволяющий России продавать газ в Европу через ее территорию. В дополнение к этому он знает, что Трамп вряд ли окажет ему какие-либо услуги после 20 января", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от врага.

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