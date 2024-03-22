Не Венгрия: Стефанишина назвала ключевых противников приглашения Украины в НАТО

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что США и Германия являются ключевыми противниками предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО. По ее словам, именно они не создают возможности для развития этого диалога.

Об этом она сказала, выступая на Киевском форуме по безопасности. Еще до Вильнюсского саммита НАТО, состоявшегося в июле 2023 года, Украина предложила партнерам формат приглашения, которое было бы юридически обязывающим и гарантировало бы членство в НАТО.

Однако, по словам Стефанишиной, сами союзники "не верят сейчас в НАТО" и не рассматривают его как платформу, на которой можно вести какие-либо дискуссии по гарантиям безопасности Украины, а также не считают, что НАТО может предложить Украине механизмы ее защиты или политической поддержки.

В июле этого года в Вашингтоне запланирован 75-й, юбилейный саммит лидеров стран НАТО. Однако, по словам вице-премьер-министра, весь диалог с союзниками и штаб-квартирой НАТО сводится к призыву Украине "вести себя спокойно" на саммите.

"Единственное, что меня радует: наше восприятие саммитов и восприятие лидеров-союзников несколько иное. Важнейшие решения союзники не готовят на саммиты. Саммит – это нетворкинг, условно говоря. Поэтому нас призывают не портить, скажем так, атмосферу", – сказала Стефанишина.

Она также отметила, что решение о приглашении Украины может быть принято в любой момент и для этого не нужно ждать собрания на уровне лидеров. Однако не с кем вести диалог.

Вице-премьер-министр пояснила, что это не означает, что нет поддержки, поскольку на момент Вильнюсского саммита 29 государств-членов НАТО поддерживали приглашение Украины в НАТО.

"И 9 из них – весь восточный фланг – блокировали все остальные решения. И их ничего не могло сломать, никакие угрозы. Но есть ключевые противники этого решения – США и Германия, которые не позволяют даже этому диалогу развиваться", – сказала Стефанишина.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. В то же время российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением в Украину, одной из целей которого было помешать расширению блока НАТО, достиг противоположного.

Ранее посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что суть двусторонних соглашений между Украиной и США о безопасности – это обеспечение украинской обороны до тех пор, пока страна не станет частью НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!