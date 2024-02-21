США будут обеспечивать оборону Украины до ее вступления в НАТО: посол Бринк объяснила суть будущего соглашения о безопасности

Суть двусторонних соглашений между Украиной и США касательно безопасности – это обеспечение украинской обороны до того момента, пока страна не станет частью НАТО. Документ еще разрабатывается.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, выступая в Киеве на брифинге. Она подтвердила, что стороны ведут переговоры, но какие-либо временные рамки не уточнила.

"Да, мы работаем над таким документом. Я ожидаю, что в какой-то момент в ближайшем будущем мы сможем больше говорить об этом публично", – ответила посол, отвечая на вопрос.

Она рассчитывает на то, что процесс будет продвигаться вперед "так быстро, как только сможем".

Идея документа – "придать украинцам уверенности" в их безопасности на пути к НАТО. Будет ли соглашение похожим на подобные документы, подписанные с другими государствами (например, Францией, Германией), дипломат не знает.

"Это будет что-то, что даст вам уверения и уверенность в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать вашу оборону в этот промежуточный период", – заявила Бринк.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно американский глава Джо Байден сказал, что его шокирует отношение республиканцев к НАТО и обязательствам перед Украиной. Он выразил готовность встретиться со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие пакета о помощи иностранным государствам.

– Ранее Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля, так и не рассмотрев законопроект, от которого зависит выделение финансирования на помощь Киеву.

– В Белом доме заявили, что сейчас наступило "критическое время", поскольку украинская армия практически исчерпала вооружение и боеприпасы. Поэтому Палате представителей нужно принять решение как можно скорее.

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