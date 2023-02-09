'Не верьте 'Ахмат – сила', это интернет-войска': оккупант признал, что россияне распространяют фейки об украинских военных. Перехват

Один из российских оккупантов признался, что наемники главы Чечни Рамзана Кадырова, которых отправили в Украину, на самом деле не воюют, а только снимают видео. Он назвал их "интернет-войсками".

Видео дня

Об этом говорится в разговоре россиянина с женой, который перехватили украинские силовики. Перехват опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг, 9 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так захватчик отозвался о подразделении кадыровцев "Ахмат".

"Только не верьте "Ахмат – сила". "Ахмат" не воюет. Это интернет-войска", – сказал он.

При этом жена оккупанта обрадовалась якобы захвату украинского города Соледар в Донецкой области. Захватчик "похвалил" за это российских наемников из ЧВК "Вагнер". Боевиков в эту частную военную компанию набрали из бывших российских заключенных.

"Это "Вагнер"! Пригожин! Молодцы мужики. С "Вагнера" они хорошо воюют", – сказал он.

При этом оккупант заявил, что украинские военные "не дезертиры". "Оля, они стоят до конца, до последнего. С ними тяжело", – отметил россиянин.

Он признался, что видео о защитниках Украины, которые пропагандисты распространяют в сети, являются фейковыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа кадыровцев во временно оккупированном Россией Мелитополе на Запорожье напала на съемочную группу российского пропагандистского канала НТВ, которые приехали "освещать ход СВО". Террористы "батальона Ахмат" изнасиловали журналистку Ольгу Зенкову и избили оператора.