"Не я бью – "Верба" бьет": что за украинская РСЗО становится бестселлером ежегодно перед Пасхой

Каждый год на Вербное воскресенье украинцы вспоминают, что на вооружении ВСУ есть реактивная система залпового огня "Верба", и по старой доброй традиции делают из нее мемы на тему: "Не я бью – верба бьет". Получается очень колоритно.

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OBOZREVATEL разбирался – что это за отечественная РСЗО, "Верба" 122-мм калибра, и в чем ее особенность.

Предпосылки появления "Вербы"

После развала СССР Украина "унаследовала" около 200 установок реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", большая часть которых до сих пор находится на вооружении ВСУ. Однако технологическое несовершенство и несоответствие требованиям времени (эксплуатируется с 1963 года) побудили украинских оружейных разработчиков искать варианты их модернизации. Начавшаяся в 2014 году война ускорила эти разработки.

В 2015 году на одном из заводов, входящем в состав госконцерна "Укроборонпром", представили улучшенный аналог "Града" под названием "Верба".

Первая версия "Вербы" представляла собой реактивную систему залпового огня на базе автомобиля КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 "Град". В отличие от ручного "Града", управление огнем, прицеливание и перезарядка осуществлялись в автоматическом режиме из 5-местной кабины. Боекомплект состоял, как и у "Града", из 40 единиц 122-мм реактивных снарядов прицельной дальностью до 40 км. Перезарядка полного комплекта из 40 ракет производилась в течение 10 минут механизированным способом – для этого конструкторы разработали транспортно-заряжающую машину.

В октябре 2018 года другой завод, тоже входящий в состав ГК "Укроборонпром", представил новую реактивную систему залпового огня под названием БМ-21 УМ "Берест".

Это была принципиально новая украинская реактивная система залпового огня 122-мм калибра, построенная на базе грузового шасси КрАЗ-5401НЕ и пусковой установки на 50 ракет вместо 40 в пусковой установке "Града". Преимуществом модели была полная импортозамещенность – в ее производстве использовались только украинские комплектующие. Недостатком было отсутствие автомата перезарядки.

В феврале 2021 года тогдашний заместитель министра обороны Александр Миронюк заявил о курсе на создание новой украинской реактивной системы залпового огня, которая объединила бы лучшие качества "Вербы" и "Береста".

"В ВСУ сейчас есть потребность в обновлении 122-мм реактивных систем залпового огня советского производства "Град". В то же время в Украине есть две фактически конкурирующие разработки: "Верба" и "Берест". Каждая из них имеет свои эффективные решения, поэтому лучшим будет объединить их. В частности, мы возьмем наработки по автоматизации в "Вербе" и интегрируем их с боевой частью "Береста", который имеет большую огневую мощность", – поделился планами Александр Миронюк.

Поскольку РСЗО "Верба", в отличие от конкурента, разрабатывалась по заказу СНБО и уже была принята на вооружение в 2019 году, то за основу решили взять именно ее (с сохранением этого названия для объединенной модели). Вместе с тем она была усовершенствована передовыми инженерно-техническими решениями от "Береста", прежде всего – специально разработанной современной боевой частью с большим количеством направляющих (50 вместо 40).

В итоге 15 сентября 2021 года модернизированная РСЗО "Верба" повторно была взята на вооружение украинской армии.

Что такое обновленная "Верба"

Сейчас РСЗО "Верба" – это украинская реактивная система залпового огня 122-мм калибра на базе грузовика КрАЗ-6322 и боевой части на 50 направляющих, по принципу работы подобной БМ-21 "Град".

Модернизированная система оснащена кабиной на 5 мест, а управление огнем, прицеливание и перезаряжание осуществляется в автоматическом режиме из кабины без непосредственного вмешательства расчета в ее работу. Для сравнения: у "Града" часть боевого расчета располагается на открытых сиденьях за кабиной и большинство опций производятся в ручном режиме.

Боекомплект новой "Вербы" состоит из 50 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного комплекта из 50 ракет производится в течение 10 минут механизированным способом.

Автоматизация "Вербы" достигла такого уровня, что экипажу можно будет работать в боевых условиях не выходя из кабины: приехали, нажали несколько кнопок в кабине, поразили цели противника и уехали. При этом новая система выравнивания и стабилизации платформы позволяет значительно увеличить точность огня.

По сравнению с "Градом", РСЗО "Верба" в 6 раз быстрее определяет координаты, в 5 раз быстрее наводится, а после стрельбы за считаные секунды может сменить позицию, что позволяет избегать ответных прилетов. Процесс перезарядки установки сократился в 7 раз. Все это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя.

Применение "Вербы"

В сети можно найти относительно мало случаев боевого применения РСЗО "Верба" против российских оккупационных войск, особенно по сравнению с такими раскрученными американскими установками, как M142 HIMARS и M270. Тем не менее украинская "Верба" жжет рашистов с первого дня полномасштабного вторжения.

Перспективы "Вербы"

РСЗО "Верба" даже в ее текущем виде – очень современная реактивная установка залпового огня с неуправляемыми ракетами калибра 122 мм. Вместе с тем технологии не стоят на месте, и, по всей вероятности, украинские военные инженеры работают над очередным усовершенствованием.

Перспективным направлением выглядит разработка управляемых снарядов и снарядов с увеличенной дальностью поражения. В частности, еще до полномасштабной войны прошли успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1", который разрабатывался специально для "Вербы".

Правда, узнаем мы об этом уже по факту их применения или уже после войны. Потому что в условиях военного положения информация о "Вербе", как и о других перспективных украинских разработках, максимально засекречена – в тайне держится как количество изготовленных установок, так и место их изготовления. Все это делается в целях безопасности, ведь россияне пытаются вычислить украинские оборонные заводы и направить туда свои ракеты.

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