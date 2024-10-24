'Не является сложным вызовом': в Минобороны заявили, что готовы цифровизировать работу ВВК, и рассказали о е-рапортах. Видео

В Министерстве обороны Украины заявили, что приложением Армия+ пользуются уже 340 тыс. военнослужащих, подано уже около 10 тыс. электронных рапортов. Кроме того, в ведомстве выразили готовность цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК).

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Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко на брифинге 24 октября, передает корреспондент OBOZ.UA. В частности, она рассказала, что электронные рапорты были одним из наиболее распространенных запросов от украинских военных.

"Одним из ярких запросов от наших военнослужащих был электронный рапорт в Армии+ на получение справки в форме 5. Это справка, которая предоставляется воинской частью для подтверждения, что военнослужащий проходит военную службу, и используется абсолютно для всех льгот, предоставляемых государством", – сказала Черногоренко.

Она добавила, что теперь такой рапорт может быть простым, удобным и оформляться через конструктор в Армии+ в два клика.

"Командир сразу получает сообщение, push-модификацию о том, что этот рапорт пришел от его личного состава, сможет утвердить или наоборот отклонить, но объясняя причину. Собственно, не прошло и двух месяцев с момента запуска, как у нас уже есть 340 тыс. военнослужащих в приложении Армия+, более тысячи воинских частей, присоединившихся к этому приложению, и 10 тыс. электронных рапортов", – рассказала чиновница.

Черногоренко добавила, что электронный рапорт "полностью приравнивается" к бумажному.

Рапорты и функции электронных рапортов – одна из важнейших задач для цифровой команды Минобороны.

"И сегодня мы анонсируем и уже запустили новый функционал Армии+, Армия+ 2.0, где будут добавлены пять новых электронных рапортов", – заявила Черногоренко.

Кроме того, она рассказала о планах цифровизации работы ВВК, что, по словам Черногоренко, "является очень большим вызовом" для системы гражданского здравоохранения и системы, находящейся в ведомственном подчинении Минобороны и Генерального штаба.

"Мы сейчас уже наработали модель цифровой реформы ВВК. Она предоставлена нашим партнерам по правительству. Мы готовы и уже разрабатываем проект изменений в нормативно-правовые акты. А также цифровая команда готова технически очень быстро реализовать этот функционал", – сказала чиновница.

Иными словами, в Минобороны хотят предоставить возможность военнообязанным и военнослужащим, "фактически всем пользователям системы ВВК" получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения.

"Этот медицинское заключение будет направлено в цифровом формате в несколько минут, иногда в несколько секунд в систему Минобороны, далее ВВК по своей цениативе будет иметь возможность ознакомиться с этим медицинским набором данных и вынести свое административное решение. Таким образом, мы разделяем медицинское заключение на две части: медицинскую, где может любой специалист, врач, врач-специалист сделать этот вывод, и на административную часть, которая находится как раз в плоскости Минобороны", – сказала Черногоренко.

Она также отметила, что с технической точки зрения "сделать такой обмен, такое электронное взаимодействие не является сложным вызовом".

"С нормативной точки зрения и уже делаем эту возможность вместе с нашими партнерами. Я думаю очень скоро мы будем иметь возможность получить очень хорошие новости в этом направлении. И более того, такая возможность разгрузит ВВК, мы уйдем от очередей, от потенциальных злоупотреблений, избыточного давления на ВВК, получим абсолютно прозрачный функционал, абсолютно прозрачную модель как проведения смотров ВВК, так и постаудита этих смотров правоохранительными и соответствующими органами", – сказала чиновник.

По ее словам, это как раз тот случай, когда цифровизация делает возможным "проведение глубинной реформы таких процессов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Армия+ появилось онлайн-обучение военному делу, где собраны верифицированные учебные материалы. В настоящее время доступны три курса: "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Беспилотные системы".