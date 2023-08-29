'Не забудем подвигов героев': Залужный, Наев и Сырский почтили память воинов, погибших в боях за Украину

Во вторник, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Объединенными Силами ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев и командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский почтили память воинов, погибших в боях за Украину.

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Об этом они написали в своих Telegram каналах. "День памяти защитников Украины. Мы чествуем тех, кто отдал самое ценное ради свободы нашей нации. Слава героям", – отметил Сырский.

Со своей стороны Залужный подчеркнул, что украинцы никогда не забудут подвигов своих защитников.

"Сегодня и постоянно чтим память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Не забудем подвигов украинских героев, которые в борьбе за Родину, за свободное будущее родных и близких, отдали ценности свои жизни и верностью наших воинов.Вечная память и вечная слава всем борцам за свободу Украины! " - отметил он.

Кроме того, Наев добавил, что в День памяти защитников Украины мы вспоминаем о тех, кто стал щитом нашей нации. За мир и свободу, которыми мы наслаждаемся сегодня, они заплатили очень большую цену.

"Поэтому у каждого из нас есть обязательства перед погибшими воинами – продолжить борьбу за свободу нашей нации и независимость нашей страны. Пусть этот День памяти напоминает нам, что только в единстве мы имеем преимущество над врагом. Мы сильны, когда едины! Также стоит помнить о тех, кто защищает нашу страну сегодня. Современные герои – это вы, уважаемые военнослужащие. Вы стоите на передовой, рискуете своей жизнью, чтобы наши соотечественники могли жить в мире и безопасности. Ваше мужество, профессионализм и преданность заслуживают самой высокой награды", – подчеркнул он.

Следует отметить, что 29 августа чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность. Дата приурочена к событиям, произошедшим в конце августа 2014 года – именно на эти дни пришелся пик Иловайской трагедии.

Конечно, это не единственный день, когда мы вспоминаем и чтим защитников и защитниц. Однако именно Иловайские события были ключевыми на начальном этапе русско-украинской войны, горячая фаза которой продолжается и сейчас. Это особый день, возможность еще раз вспомнить и поблагодарить тех, кто отдал жизнь на независимость. OBOZREVATEL рассказывал о ключевых событиях Иловайской трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил офицеров, прошедших Антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил. Он подчеркнул, что эти защитники являются основой украинской армии.

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