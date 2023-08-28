'Они являются основой нашей армии': Наев отметил офицеров, прошедших АТО и ООС

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил офицеров, прошедших Антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил. Он подчеркнул, что эти защитники являются основой украинской армии.

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Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ. Наев отметил, что офицеры, прошедшие АТО и ООС, приобрели там неоценимый опыт, а сейчас продолжают защищать наше государство от российских оккупантов.

"На сегодняшний день невозможно переоценить важность и значение военнослужащих, которые приобрели боевой опыт во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, а также сегодня продолжают защищать нашу Родину", – сказал он.

По его словам, они являются основой нашей армии. Именно благодаря им в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины удалось овладеть ситуацией, принять правильные решения и противостоять вызовам.

"Большинство из этих офицеров находились в оперативном резерве и соответственно знали алгоритм своих действий на случай войны. Именно благодаря этим опытным офицерам удалось качественно и своевременно провести оперативное развертывание войск на направления наступления врага, снизить темпы его продвижения и организовать устойчивую оборону", – резюмировал Наев.

Напомним, украинские хакеры запустили обращение командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева в оккупированном Крыму. Это произошло в День Государственного флага и День Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что модернизация авиационного парка Воздушных сил позволит сократить путь победы Украины в войне с Россией. Генерал-лейтенант подчеркнул, что воздушная составляющая является важным аспектом усиления мощи нашей армии.

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