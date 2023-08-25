Хакеры постарались: поздравление Наева с Днем Независимости зазвучало в оккупированном Крыму. Видео

Украинские хакеры запустили обращение командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева в оккупированном Крыму. Это произошло в День Государственного флага и в День Независимости Украины.

Видео дня

Генерал-лейтенант записал для крымчан особое поздравление, отметив, что полуостров снова будет свободным от российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Telegram блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие соотечественники-крымчане. Мы верим в целостность Украины. Для этого докладываем максимум усилий, вынуждая врага добровольно покинуть захваченные территории", – сказал Наев.

На записи видно, что это обращение звучало на территории автозаправки в Крыму. Интересно, что хакерам удалось получить видео с камер наблюдения, установленных там.

"Склоняю голову перед теми, кто боролся и борется, отстаивая справедливость. Уверен – победа будет за нами! Крым будет свободным! Крымский народ имеет право на жизнь в успешной, свободной, цветущей Украине", – сказал генерал-лейтенант.

Он поздравил крымчан с Днем Независимости Украины и в конце обращения представился как "ваш генерал Наев".

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Силы обороны будут освобождать Крым от российских захватчиков военным путем, если враг не поймет, что ему нужно бежать с временно оккупированных территорий. Основная операция по деоккупации полуострова еще не началась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!