'Не здесь и сейчас': Сунак уточнил заявление Шеппса о британских войсках в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что последнее утверждение министра обороны Гранта Шеппса о размещении регулярной армии Соединенного Королевства не предусматривают ситуацию для "здесь и сейчас". Лондон всеми ресурсами поддерживает Киев в его борьбе за независимость, но эта помощь исключает отправку британских солдат непосредственно в бой.

Слова политика передает издание Independent. Он подчеркнул, что Шеппс, скорей всего, подразумевал долгосрочную перспективу сотрудничества двух армий.

"Великобритания давно обучает украинских солдат. Подготовка проходит на нашей территории. Министр обороны подразумевал, что в будущем такие учения могут проходить на территории Украины, однако точно не пока продолжается война", – обозначил Сунак.

Напомним, в интервью одному из изданий Лондона Грант Шеппс заявил о беспрецедентной поддержке Украины, а именно размещение регулярных войск Великобритании на ее территории для оказания сопротивления оккупантам из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября президент Зеленский провел встречу с Шеппсом, прибывшим для этого в Киев. Глава государства поблагодарил британских союзников за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

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