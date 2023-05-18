'Не желают присоединиться к разминированию': в Австрии вспыхнул конфликт из-за помощи Украине

Взгляды президента Австрии Александера Ван дер Беллена относительно оказания помощи Украине в разминировании территорий отличаются от мнения правительства. Глава государства считает, что нейтралитет не должен стать препятствием для срочного оказания помощи, в то время как правительство считает, что этим нужно заняться после окончания войны.

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Об этом сообщает издание Der Standard. Александер Ван дер Беллен призвал приступить к данному "гуманитарному делу".

На форуме Совета Европы, в ходе дебатов о помощи в разминировании Украины, президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил свою поддержку и настоятельное желание Австрии принять активное участие в этом процессе. Он отметил необходимость быстрого и эффективного участия Австрии в разминировании Украины, чтобы содействовать безопасности и благополучию украинского народа.

"Я не понимаю, почему федеральное правительство до сих пор колеблется по вопросу разминирования", – подчеркнул он.

Глава Австрии считает справедливыми соображения относительно безопасности специалистов, но не видит в этом препятствия.

"Но одно должно быть понятным: помощь в разминировании гражданских районов, таких как дома, школы, детские сады или сельскохозяйственные угодья, безусловно, не противоречит австрийскому нейтралитету, но является гуманитарным делом", – отметил Ван дер Беллен.

Напомним, в Австрии, которая подписала и ратифицировала Римский статут, заявили, что арестуют президента РФ Владимира Путина, если он попадет на территорию их страны. После этого диктатора передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге (Нидерланды).

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