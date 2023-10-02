'Не знал страха и усталости!' В Киеве простились с фотографом Владимиром Миронюком, погибшим на Донбассе. Фото

В воскресенье, 1 октября, в Киеве состоялось прощание с фотографом Владимиром Миронюком на псевдо "Джон", который защищал нашу страну от оккупантов. Он был добровольцом из США, который приехал на помощь Украине.

Об этом сообщает издание "Буквы". Доброволец погиб с камерой в руках, с "кадрами последнего, рискованного репортажа".

Кроме того, о его смерти рассказал и журналист Юрий Бутусов, что на момент гибели фотографу "навеки 59 лет". Миронюк был украинцем, однако имел американское гражданство, долгое время работал в Америке дальнобойщиком. В Украину вернулся, когда началась Революция Достоинства 2014 года.

Миронюк не имел профессионального военного или фотографического образования, но его фотографии получили значительное внимание среди украинцев. Часто люди обращались к нему, в поисках последних фотографий своих родных бойцов, погибших на передовой.

"Живя в Америке "Джон" любил фотографировать красоты природы. А в Украине он почувствовал зов фотографировать героев. Он с 2014-го стал одним из людей-талисманов на фронте, и благодарил фотографии каждого солдата, которого встречал", – говорится в сообщении Бутусова.

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По его словам, фотограф "Джон" испытывал глубокое уважение к смелым людям, готовым рисковать собой во имя возвышенных целей. Он радовался возможности запечатлеть настоящих героев в их моменты самых великих испытаний, подчеркивая подлинные лица истинных героев.

Он многократно отправлялся на передовую без официальных разрешений, потому что он искренне ценил воинов, разделял их чувства и с легкостью завоевывал их доверие. "Джон" не ограничивался выбором участка фронта – он был готов к самым опасным и изнурительным задачам и не знал страха и усталости, когда появлялась возможность оказаться в самом центре событий.

В то же время, свой последний репортаж Владимир Миронюк сделал несколько дней назад на позиции украинской пехоты, где враг атаковал и много часов вел ураганный обстрел. Три дня его тело не могли унести из-за плотного обстрела.

В своем сообщении, Бутусов также подчеркнул, что в архиве Владимира Миронюка хранятся уникальные снимки множества украинских героев, включая выдающиеся портреты, которые рассказывают много историй и оставляют неизгладимый след в памяти о них.

Владимира Миронюка провели в последний путь на Байковом кладбище. На церемонию прощания пришли десятки военных и гражданских, большие из которых знали его еще со времен АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фотограф и воин Владимир Миронюк (позывной "Джон") погиб под Курдюмовкой Донецкой области. Ему навеки осталось 59 лет.

Владимир Миронюк побывал на всех участках фронта, а свой последний репортаж сделал несколько дней назад на позиции украинской пехоты, где враг атаковал и много часов вел обстрел из "Ураганов". Тело "Джона" в течение трех дней не могли эвакуировать из-за интенсивного обстрела.

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