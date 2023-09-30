Делал свое последнее фото: на передовой погиб Герой-фотограф Владимир Миронюк

Украинский фотограф и воин Владимир Миронюк (позывной "Джон") погиб под Курдюмовкой Донецкой области. Ему навеки осталось 59 лет.

У Владимира было гражданство США, в Америке он много лет работал водителем-дальнобойщиком. Но надолго вернулся в Украину, когда начался Майдан, рассказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, "Джон" пал на передовых позициях с фотоаппаратом в руках, "с кадрами последнего, рискованного репортажа".

"Он не был профессиональным журналистом. Он не был профессиональным фотографом. Он не был профессиональным солдатом. Но его впечатляющие фотографии видели много людей, и чтобы делать такое там, где он был на фронте, нужно иметь сердце и выносливость воина", – рассказал Бутусов.

Видео дня

Он добавил, что в США Владимир фотографировал красоту природы. В Украине же почувствовал, что хочет делать фото героев. С 2014 года "Джон" стал одним из людей-талисманов на фронте и благодарил фотографиями каждого солдата, которого встречал.

"Когда было нужно, он брал в руки оружие или садился за руль. Не раз непосредственно участвовал в боевых действиях как доброволец, за ним не нужно было присматривать и охранять. Он вел себя на фронте как обычный боец и таким образом имел возможности снимать там, где максимальный риск", – отметил журналист.

Владимир Миронюк побывал на всех участках фронта, а свой последний репортаж сделал несколько дней назад на позиции украинской пехоты, где враг атаковал и много часов вел обстрел из "Ураганов". Тело "Джона" в течение трех дней не могли эвакуировать из-за интенсивного обстрела.

Бутусов также отметил, что друзья "Джона" просят помочь организовать фотовыставку с его фронтовыми фото.

В свою очередь руководитель медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова опубликовала фото с "Джоном" и ее любимым Дмитрием Коцюбайлом, который погиб 7 марта под Бахмутом.

"Барвинково, 2022 год. Теперь ты с командиром, друг Джон", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Донетчине погиб воин-разведчи Денис Янковец. Герой встал на защиту Украины в 2016 году, был родом из Малина Житомирской области.

– Под Авдеевкой погиб боевой медик Александр Барсуков, служивший в рядах 3-й ошбр. Он успел пробыть на передовой только две недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!