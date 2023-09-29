Стал на защиту Украины в 2016 году: в Донецкой области погиб воин-разведчик Денис Янковец. Фото

В Донецкой области 24 сентября 2022 года погиб воин-разведчик, главный сержант разведывательной роты легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Денис Янковец. Герой встал на защиту Украины еще в 2016 году.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Денис родился в Малине Житомирской области. Учился в местном лицее №3, а после завершения поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Янковец пошел защищать родную землю от российских оккупантов сразу после получения высшего образования в 2016 году.

Герой прошел самые горячие точки фронта русско-украинской войны: Авдеевка, Угледар, Счастье, Зайцево, Шахта Бутовка, Новгородское, Верхнеторецкое и ряд других населенных пунктов.

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Он проявил себя как профессиональный и мужественный лидер, став одним из лучших и авторитетных полевых командиров 95-ки.

Полномасштабное вторжение России Денис Янковец встретил в Донецкой области. Вместе со своей группой он продолжал совершать потрясающие и эффективные разведывательные рейды, прокладывая путь собратьям-штурмовикам.

Благодаря полученным группой Денису разведывательным данным было реализовано множество успешных операций по уничтожению техники и личного состава врага, а также освобождению временно оккупированных территорий.

Погиб 27-летний Денис Янковец в Лиманском районе Донецкой области в результате вражеского танкового обстрела. У Дениса осталась жена Виктория и двое малолетних детей – дочь и сын.

Украинский защитник награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), отличиями "При содействии военной разведке Украины" II степени, "За достижения в военной службе" II и I степени, нагрудным знаком "За образцовую службу".

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек вступил в территориальную оборону, а затем отправился в зону боевых действий.

– В боях Донецкой области погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год.

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