Стал на защиту Украины в 2016 году: в Донецкой области погиб воин-разведчик Денис Янковец. Фото
В Донецкой области 24 сентября 2022 года погиб воин-разведчик, главный сержант разведывательной роты легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Денис Янковец. Герой встал на защиту Украины еще в 2016 году.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Денис родился в Малине Житомирской области. Учился в местном лицее №3, а после завершения поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Янковец пошел защищать родную землю от российских оккупантов сразу после получения высшего образования в 2016 году.
Герой прошел самые горячие точки фронта русско-украинской войны: Авдеевка, Угледар, Счастье, Зайцево, Шахта Бутовка, Новгородское, Верхнеторецкое и ряд других населенных пунктов.
Он проявил себя как профессиональный и мужественный лидер, став одним из лучших и авторитетных полевых командиров 95-ки.
Полномасштабное вторжение России Денис Янковец встретил в Донецкой области. Вместе со своей группой он продолжал совершать потрясающие и эффективные разведывательные рейды, прокладывая путь собратьям-штурмовикам.
Благодаря полученным группой Денису разведывательным данным было реализовано множество успешных операций по уничтожению техники и личного состава врага, а также освобождению временно оккупированных территорий.
Погиб 27-летний Денис Янковец в Лиманском районе Донецкой области в результате вражеского танкового обстрела. У Дениса осталась жена Виктория и двое малолетних детей – дочь и сын.
Украинский защитник награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), отличиями "При содействии военной разведке Украины" II степени, "За достижения в военной службе" II и I степени, нагрудным знаком "За образцовую службу".
Как писал OBOZREVATEL:
– В боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек вступил в территориальную оборону, а затем отправился в зону боевых действий.
– В боях Донецкой области погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год.
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