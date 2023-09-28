Попрощаться пришли сотни людей: в Бахмуте героически погиб солдат Владимир Черныш из Полтавы. Фото

На войне с преступной армией России Украина потеряла еще одного своего защитника – в боях на Донетчине погиб военный Владимир Черныш с позывным "Ред Булл". Попрощаться с воином в его родной Полтаве пришли сотни людей.

Как рассказал коллега Героя Станислав Светлицкий на своей странице в Facebook, воина провели в последний путь 27 сентября. На прощание возле Свято-Успенского кафедрального собора пришли сотни людей.

"Сегодня провели Вову в последний путь. И так много (сотни) людей я не видел, пожалуй, ни на одном прощании. Очень светлый человек, даже после своей смерти продолжает объединять людей", – говорится в сообщении.

Видео дня

Владимиру Чернышу был 41 год, он проживал в Полтаве. Боец служил в 3-й Отдельной штурмовой бригаде в должности водителя 2-го штурмового отделения. Он погиб во время выполнения боевого задания в самой горячей точке на фронте в Украине – в районе города-крепости Бахмут в Донецкой области.

Последний свой бой Черныш принял 10 сентября.

Как пишет издание "Зміст", мужчина с раннего детства занимался техническими видами спорта, имел звание Мастера спорта Украины, был многократным призером соревнований. До войны Черныш работал в компании "RED BULL".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб воин из Харьковской области Егор Петров. С октября 2022 года он стал на защиту родной земли в рядах 53 отдельной механизированной бригады.