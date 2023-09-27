Ему навсегда будет 24: в боях возле Опытного погиб молодой защитник из Купянска. Фото

В боях за Украину погиб воин из Харьковской области Егор Петров. Из-за войны он как переселенец переехал в город Мерефу и с октября 2022 года стал на защиту родной земли в рядах 53 отдельной механизированной бригады.

Свой последний бой 24-летний воин принял под Опытным в Донецкой области 13 сентября. Об этом сообщает "Общественное" и Мерефянская громада.

"Участвуя в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны страны, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, житель громады Петров Егор Юрьевич (09.06.1999 г. – 13.09.2023 г.) Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении на странице Мерефянской терргромады в Facebook.

По данным "Общественного", воин погиб во время вражеского артиллерийского обстрела вблизи населенного пункта Опытное в Донецкой области.

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"Военный был переселенцем и жил в Мерефе, рассказал Общественному начальник отдела военного учета и гражданской защиты Мерефянского горсовета Олег Девятый. Петров пошел на войну 29 октября 2022 года, служил водителем-радиотелефонистом в 53-й отдельной механизированной бригаде, сказал Девятый", – отметили журналисты.

Попрощались с Героем в Мерефе 20 сентября: его похоронили на городском кладбище по улице Шевченко.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник Тернопольщины. 21-летний Андрей Савко из села Панасовка Скалатской городской общины до полномасштабной войны работал в коммунальной районной больнице в городе Скалат.