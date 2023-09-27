newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Ему навсегда 21: в боях за Украину погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
906
21-летний украинский воин погиб

На войне против российских оккупантов жизнь за Украину отдал Андрей Савко. Молодой воин проживал в селе Панасовка Скалатской городской громады Тернопольской области.

Парню был всего 21 год. Трагедию подтвердили на Facebook-странице Скалатского госовета.

"Вся жизнь впереди. Но безжалостная война забирает лучших, цвет нашей нации", – написали представители местной власти. Они выразили соболезнования семье и всем, кто знал воина.

Украинец Андрей Савко погиб на войне

До поступления на службу Савко работал в коммунальной районной больнице в городе Скалат. В аккаунте медицинского учреждения в Facebook отметили, что их сотрудник погиб, выполняя боевое задание.

Также врачи поделились фотографиями Героя. На каком участке фронта произошла трагедия, деталей пока нет.

Видео дня
На войне против российских захватчиков погиб Андрей Савко

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Мелитопольском направлении погиб житель поселка Ширяево Одесской области Максим Бобейко. Он воевал в составе десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

– 17 сентября на войне с российскими захватчиками погиб 32-летний Руслан Данильчук из села Опрышки Полтавской области. Украинец был мобилизован еще в первые дни полномасштабного вторжения.

– Возле населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области погиб 28-летний солдат Иван Бундзяк. Герой был родом из села Глушков Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!