Ему навсегда 21: в боях за Украину погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото

На войне против российских оккупантов жизнь за Украину отдал Андрей Савко. Молодой воин проживал в селе Панасовка Скалатской городской громады Тернопольской области.

Парню был всего 21 год. Трагедию подтвердили на Facebook-странице Скалатского госовета.

"Вся жизнь впереди. Но безжалостная война забирает лучших, цвет нашей нации", – написали представители местной власти. Они выразили соболезнования семье и всем, кто знал воина.

До поступления на службу Савко работал в коммунальной районной больнице в городе Скалат. В аккаунте медицинского учреждения в Facebook отметили, что их сотрудник погиб, выполняя боевое задание.

Также врачи поделились фотографиями Героя. На каком участке фронта произошла трагедия, деталей пока нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Мелитопольском направлении погиб житель поселка Ширяево Одесской области Максим Бобейко. Он воевал в составе десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

– 17 сентября на войне с российскими захватчиками погиб 32-летний Руслан Данильчук из села Опрышки Полтавской области. Украинец был мобилизован еще в первые дни полномасштабного вторжения.

– Возле населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области погиб 28-летний солдат Иван Бундзяк. Герой был родом из села Глушков Ивано-Франковской области.

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