Вернулся на щите: в боях у Клещиевки погиб молодой защитник из Полтавщины. Фото

На войне с российскими захватчиками погиб молодой воин Руслан Данильчук из села Опришки Глобинской территориальной громады Полтавской области. Жизнь защитника оборвалась 17 сентября во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщили на Facebook-странице Глобинского общества. 32-летний воин полег в бою вблизи села Клищиевка Донецкой области.

Руслан Данильчук был мобилизован еще в первые дни полномасштабного вторжения, а именно 2 марта 2022 года. Военную службу он проходил в 1551 части, был оператором 1-го отделения инспекторов пограничной службы. Защитник полтора года мужественно отстаивал родную землю от захватчиков и отдал за нее свою жизнь. Теперь домой воин возвращается на щите.

"В эти горькие минуты вся наша община склоняет головы в глубокой скорби. Низкий поклон нашему воину-защитнику! Никогда не забудем, какой ценой отвоевывается мир и независимость Украины! Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника. Пусть память о мужественном Воине Руслане, отдавший свою жизнь за Украину, навсегда останется в сердцах родных, близких, друзей и боевых собратьев", – пишут на странице общины.

Видео дня

Церемония прощания состоится 25 сентября в деревне Опрышки, где проживал воин.

Напомним, что в боях за независимость Украины оборвалась жизнь 33-летнего военного со Cтpиевки Збаражской общины на Тернопольщине Юрия Гринивецкого. Боец выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Курахово Донецкой области, когда получил ранение, несовместимое с жизнью.

Также OBOZREVATEL сообщал, что 32-летний военнослужащий ВСУ Юрий Борисюк из Ровно погиб под Бахмутом. У защитника остались жена и пятилетний син.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!