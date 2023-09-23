Ему навсегда будет 33: во время боев в районе Куpaxового погиб защитник из Тернопольщины. Фото

В боях за независимость Украины оборвалась жизнь 33-летнего военного из Стриивки Збаражской громады на Тернопольщине Юрия Гринивецкого. Боец выполнял боевое задание в районе населенного пункта Куpaxово на Донетчине, когда получил ранение, несовместимое с жизнью.

Трагическое известие сообщил в Facebook глава Збаражской громады Роман Поликровский. Он отметил, что Гринивецкий был старшим водителем мотопехотной роты в/ч A 4532. Боец погиб 19 сентября.

Глава громады со скорбью заметил, что Украина потеряла еще одного Героя и выразил соболезнования семье военного.

Напомним, 5 сентября в бою у села Ольшана Купянского района также оборвалась жизнь 36-летнего защитника Сергея Лысенко. С ним простились в Харьковской области.

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А возле села Роботино Запорожской области погиб молодой защитник из Ривненской области Иван Удодик. Боец, которому навеки осталось 23 года, был боевым медиком разведывательной роты одной из бригад ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте в Запорожской области принял свое последнее сражение с оккупантами 28-летний солдат из Ивано-Франковской области Иван Бундзяк. Во время выполнения боевой задачи 18 сентября боец попал под минометный обстрел врага.

– 11 сентября в Донецкой области погиб 45-летний солдат Александр Гоптар из Кременчуга на Полтавщине. У военнослужащего осталась мать и 13-летняя дочь.

– 32-летний военнослужащий ВСУ Юрий Борисюк из Ривне погиб под Бахмутом. У защитника остались жена и пятилетний сын.

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