Его не дождалась с фронта дочь-школьница: в боях за Украину погиб защитник с Полтавщины. Фото

На Донбассе 11 сентября погиб 45-летний солдат Александр Гоптар, который жил в Кременчуге Полтавской области. Защитника Украины не стало в районе села Новомихайловка Донецкой области во время выполнения боевого задания.

О трагедии сообщили на Facebook-странице "Кременчуг. Официальный". Похороны Героя состоялись 20 сентября, церемония прощания прошла в городском Дворце культуры.

У военнослужащего остались мать и 13-летняя дочь. Известно, что мужчина был призван на службу по мобилизации 8 июня 2023 года. Служил в воинской части А7311 (145-й батальон территориальной обороны).

Гоптар был стрелком 1-го стрелкового отделения 1-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты.

Панихиду по погибшему отслужили в Свято-Николаевском соборе города Кременчуг. Похоронили украинца на Аллее Героев Свиштовского кладбища рядом с другими защитниками страны.

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Представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил "Суспільному", что причиной смерти солдата стали несовместимые с жизнью ранения.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В районе Бахмута на Донетчине погиб житель Ривного, 32-летний военнослужащий ВСУ Юрий Борисюк. Он был командиром аэромобильного отделения.

– Вблизи населенного пункта Опытное Донецкой области пал смертью храбрых офицер морской пехоты Константин Лукьянчиков с Полтавщины. Героя похоронили 14 сентября.

– В районе Работино Запорожской области погиб 24-летний нацгвардеец Дмитрий Гаврилов из Хмельницкой области. Молодой воин командовал взводом батальона особого назначения.

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