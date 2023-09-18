Вернулся на щите: в боях за Украину погиб офицер морской пехоты из Полтавщины. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб офицер морской пехоты Константин Лукьянчиков из Полтавщины. Герой отдал свою жизнь за Украину вблизи населенного пункта Опытное Донецкой области.

14 сентября его провели в последний путь. Об этом сообщил Горишнеплавневский городской совет Полтавской области.

Константин Лукьянчиков родился 27 марта 1980 года в селе Вольное Пятихатского района Днепропетровской области.

Он окончил Вильновскую среднюю школу, а затем учился в Криворожском авиатехническом колледже гражданской авиации, где получил квалификацию электромеханика.

В 2013 году будущий защитник переехал в Горишние Плавные, работал на предприятиях города по специальности.

В мае 2023 года он был мобилизован на российско-украинскую войну.

Константин Лукьянчиков погиб во время выполнения боевого задания 5 сентября 2023 года. Произошло это вблизи населенного пункта Опросное Донецкой области.

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Отмечается, что Константин до конца остался верен боевому девизу украинских морских пехотинцев "Верный всегда!".

"Вечная и светлая память о подвиге Константина Лукьянчикова навсегда сохранится в наших сердцах, в истории нашей общины, в новейшей истории Украины! Слава Украине!" – отметил городской голова Дмитрий Быков.

Защитника Украины похоронили с военными почестями в Горишних Плавнях рядом с павшими земляками, на территории военного мемориала "Их имена будут жить вечно".

Напомним, в боях с врагом у Опытного погиб молодой воин Александр Яковцов из Полтавщины. Дома защитника ждали жена и два годовалых сына.

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