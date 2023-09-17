Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб молодой защитник с Херсонщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Артем Череватенко. 22 октября ему должно было исполниться 24 года.

Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Дарьевского сельского совета 16 сентября. Герой был родом из села Токаровка Дарьевской громады Херсонского района Херсонской области.

Череватенко погиб, выполняя боевое задание. Искренние соболезнования семье, друзьям и всем близким воина.

"Оставаясь верным присяге, защищая территориальную целостность и независимость Украины, проявив стойкость и мужество в бою за нашу Родину, погиб гражданин Череватенко Артем Сергеевич 22.10.1999 г.р., выполняя боевое задание", – написали в посте представители громады.

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Участок фронта, где не стало украинского воина, не называется.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В районе Новомайорского на Донетчине погиб воин Александр Григоряк. Житель Черновицкой области получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

– 9 сентября вблизи села Белая Гора Краматорского района Донетчины свой последний бой принял военнослужащий из Львовской области Василий Черный. 23-летний защитник стал в ряды украинского войска еще в 2021-м.

– В боях против российской оккупационной армии также погиб Сергей Иванюк. Без отца осталось двое детей. Воин проживал в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

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