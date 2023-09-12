Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Буковины. Фото

В боях за Украину погиб воин из Черновицкой области Александр Григоряк. Он получил несовместимые с жизнью ранения во ходе вражеских артиллерийских обстрелов.

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Защитник воевал с оккупантами в Донецкой области, свой последний бой он принял в районе Новомайорского. О гибели воина сообщили в Берегометском поселковом совете.

"Исполнительный комитет Берегометского поселкового совета, депутатский корпус, поселковый председатель Сергей Боднарюк, Долишнешепитский округ и староста Валентина Долинская выражают соболезнования родным, близким и побратимам по поводу невосполнимой потери, гибели Героя, жителя села Долишний Шепит – Григоряка Александра Викторовича", – говорится в сообщении.

В поселковом совете рассказали, что свое последнее сражение воин принял вблизи Новомайорского Донецкой области. Он погиб во время артиллерийских обстрелов врага 10 сентября.

Земляки Героя отметили, что Александр до последнего вздоха мужественно исполнял свой долг: защищал свободу и независимость Украины.

"Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас! О времени и дате встречи будет сообщено дополнительно", – отметили в Берегометском поселковом совете.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб 23-летний защитник из Львовской области. Василий Черный встал в ряды украинского войска еще в 2021 году. 9 сентября он погиб вблизи села Белая Гора Краматорского района.

Сегодня, 12 сентября, тело павшего Героя встречают на малой родине.