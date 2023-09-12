Вернулся на щите: в боях за Украину погиб 23-летний защитник из Львовской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Львовской области Василий Черный. 23-летний защитник стал в ряды украинского войска еще в 2021-м.

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Свой последний бой молодой воин принял вблизи села Белая Гора Краматорского района 9 сентября. Трагическое известие сообщили в Заболотцевском сельском совете.

"Снова страшная весть... Снова "на щите", в село Лугово Заболотцевской общины возвращается наш воин – Черный Василий Романович", – рассказали там.

Родился Василий 10 января 2000 года. С октября 2021 года он стал на защиту Украины в рядах Вооруженных сил нашего государства. А 9 сентября 2023 года погиб в бою с оккупантами вблизи села Белая Гора Краматорского района.

"Выражаем искренние соболезнования дружной многодетной семье Черных. Пусть доброе, светлое воспоминание о настоящем защитнике Василии Черном навсегда останется в памяти родных людей, односельчан, друзей, Заболотцевской громады, нашей Украины.… Скорбим вместе с вами, поддерживаем в час горя. Пусть душа молодого парня обретет вечный покой, а Господь примет туда, где праведные покоятся! Вечная память Герою! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

На малой родине Героя будут встречать 12 сентября. Около 12:30 кортеж с телом воина проедет мимо заправки БРСМ в селе Ясенов, в 12:40 будет в Лучковцах, 12:45 – в Высоцко, около 12:50 он будет возле церкви-школы в Заболотцах, а в 13:00 – на въезде в Луговое.

"Провожаем к родному дому, затем в церковь и к кладбищу. Наша молитва и присутствие – это последний дар и благодарность воину за нашу защиту…Просим всех присоединиться к кортежу от заправки", – призвали в Заболотцевском сельсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Львовской области. 28-летний Остап Замасло успел повоевать всего 5 дней. 12 апреля защитники вошли в Бахмут, а 17 апреля Остап исчез – и с тех пор его считали пропавшим без вести.

Родные надеялись на чудо, однако его не произошло: почти через полгода после исчезновения экспертиза ДНК подвергла гибель Остапа.