Почти полгода считался пропавшим без вести: в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Львовской области. Фото

В боях за независимость Украины в Бахмуте погиб 28-летний защитник из Львовской области Остап Замасло. Боец успел побыть на фронте всего 5 дней.

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О трагедии сообщили в Facebook Солонковской территориальной громады. Отмечается, что Герой находился в составе 60-й ОМБр. 12 апреля защитники вошли в Бахмут, а 17 апреля Остап исчез и с тех пор считался пропавшим без вести.

"На днях экспертиза ДНК подтвердила родителям, что их сын, Герой украинского народа, погиб. Он пробыл всего пять дней на фронте, как больно!" – написали в громаде.

У бойца остались мама Арина, папа Андрей, 10-летняя сестра Виктория.

Напомним, также на Бахмутском направлении погиб 50-летний военный медик Андрей Шманин. Он служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады. Боец пошел на войну с самого начала российского вторжения в 2014 году, прошел Горловку и Дебальцево. Во время полномасштабной фазы он тоже не смог оставаться в стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 сентября в Черкасской области провели в последний путь воина-минометчика Андрея Черного. О гибели нашего защитника, защищавшего украинскую землю, стало известно в первый день осени, а его жизнь оборвалась 30 августа.

– Украинский воин Сергей Ярмоленко также погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. В мирной жизни защитник был юристом, в частности, занимался адвокатской деятельностью, а также был прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

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