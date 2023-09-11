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Почти полгода считался пропавшим без вести: в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Львовской области. Фото

Марина Погорилко
War
1 минута
6,9 т.
Почти полгода считался пропавшим без вести: в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Львовской области. Фото

В боях за независимость Украины в Бахмуте погиб 28-летний защитник из Львовской области Остап Замасло. Боец успел побыть на фронте всего 5 дней.

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О трагедии сообщили в Facebook Солонковской территориальной громады. Отмечается, что Герой находился в составе 60-й ОМБр. 12 апреля защитники вошли в Бахмут, а 17 апреля Остап исчез и с тех пор считался пропавшим без вести.

Почти полгода считался пропавшим без вести: в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Львовской области. Фото

"На днях экспертиза ДНК подтвердила родителям, что их сын, Герой украинского народа, погиб. Он пробыл всего пять дней на фронте, как больно!" – написали в громаде.

У бойца остались мама Арина, папа Андрей, 10-летняя сестра Виктория.

Почти полгода считался пропавшим без вести: в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Львовской области. Фото

Напомним, также на Бахмутском направлении погиб 50-летний военный медик Андрей Шманин. Он служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады. Боец пошел на войну с самого начала российского вторжения в 2014 году, прошел Горловку и Дебальцево. Во время полномасштабной фазы он тоже не смог оставаться в стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 сентября в Черкасской области провели в последний путь воина-минометчика Андрея Черного. О гибели нашего защитника, защищавшего украинскую землю, стало известно в первый день осени, а его жизнь оборвалась 30 августа.

– Украинский воин Сергей Ярмоленко также погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. В мирной жизни защитник был юристом, в частности, занимался адвокатской деятельностью, а также был прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

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