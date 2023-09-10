Прошел Горловку и Дебальцево: на фронте погиб военный медик из Бахмута

На фронте в Украине погиб 50-летний военный медик Андрей Шманин. Он служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады.

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Трагическое известие сообщили в Telegram "Бахмут живе". Именно из этого города Герой был родом.

Шманин пошел на войну с самого начала российского вторжения в 2014 году, прошел Горловку и Дебальцево. Во время полномасштабной фазы он тоже не смог оставаться в стороне.

Как сообщили на канале, похоронить Героя смогли только через год после обмена тел пленными.

Напомним, в Кривом Роге похоронили украинского воина Сергея Бондаренко, боровшегося с российскими оккупантами. Украинцу было 46 лет. Героя не стало 6 сентября 2023 года в Херсонской области в районе временно оккупированной Новой Каховки.

Известно, что Бондаренко некоторое время служил в противовоздушной обороне, защищал воздушное пространство Криворожья, но хотел вернуться на передовую, рвался назад, к своим собратьям. Похоронили Героя в секторе почетных захоронений Центрального кладбища Кривого Рога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину погиб краевед и преподаватель исторического факультета Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко Валерий Хоружий. Максимально далекий от военного дела, влюбленный в историю и обычаи украинского народа, без колебаний стал на защиту родной земли и вместе с собратьями проходил обучение в Германии.

– В Чигирине Черкасской области 6 сентября провели в последний путь воина-минометчика Андрея Черного. О гибели нашего защитника, защищавшего украинскую землю, стало известно в первый день осени, а его жизнь оборвалась 30 августа.

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