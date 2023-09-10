Защищал небо Криворожья, но вернулся на "ноль": на фронте погиб воин Сергей Бондаренко

В Кривом Роге похоронили украинского воина Сергея Бондаренко, который боролся с российскими оккупантами. Украинцу было 46 лет.

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Местное издание "Свої" пишет, что Героя не стало 6 сентября 2023 года в Херсонской области в районе временно оккупированной Новой Каховки. Семье, друзьям и близким воина выразили искренние соболезнования.

Известно, что Бондаренко пошел служить по мобилизации в ТрО. Летом 2022 года принимал участие в освобождении Архангельского Херсонской области.

После этого прошел обучение и некоторое время служил в противовоздушной обороне, защищал воздушное пространство Криворожья.

Однако Герой хотел вернуться на передовую, он рвался назад, к своим побратимам. 6 сентября мужчина отправился на первое боевое задание как разведчик. В составе группы наши защитники тремя лодками поплыли на Левый берег, в район Новой Каховки.

"Первый городской" со ссылкой на побратима военнослужащего рассказал: две украинские лодки прорвались, а та, где был Сергей – нет. Бондаренко получил ранение, но смог доплыть до нашего берега, сделать себе перевязки. Его заметили аэроразведчики Сил обороны, но медики были далеко, эвакуация заняла время. Воин скончался по пути в больницу.

Похоронили Героя в секторе почетных захоронений Центрального кладбища Кривого Рога.

Месяц назад у Бондаренко родилась внучка, которую он так и не увидел. С войны воина не дождались живым жена и дочь. Сын погибшего сейчас тоже защищает Украину. Чтобы проститься с Сергеем, прилетела из Канады его пожилая мать.

Как писал OBOZREVATEL:

– Выполняя свой военный долг по защите Украины от российских оккупантов, погиб защитник из Черновцов Виталий Боднар. Ему только недавно исполнился 21 год.

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