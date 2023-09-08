Ему только исполнился 21 год: в боях за Украину погиб защитник из Черновцов. Фото

Выполняя свой военный долг по защите Украины от российских оккупантов, погиб защитник из Черновцов Виталий Боднар. Воину только недавно исполнился 21 год.

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Трагическое известие о гибели бойца известили на Facebook-странице Черновицкой гимназии 16 Черновицкого городского совета. Там защитник учился и еще в 2018 году был выпускником школы.

"Мы получили трагическую новость. Еще в одну семью нашей гимназической семьи пришло непоправимое горе. Администрация, педагогический, ученический и родительский коллективы Черновицкой гимназии №16 выражают искреннее соболезнование семье защитника Украины, нашего выпускника 2018 года, Виталия Боднаря, который погиб исполняя свой военный долг по защите нашего государства от российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Также на странице Ассоциации ветеранов "За Украину. За ее волю" сообщили, что Богдан служил в 82-й бригаде авиаразведки и погиб, выполняя боевое задание на фронте.

Так, в ряды Небесных войск навсегда присоединился еще один молодой защитник Украины.

Напомним, что в боях за независимость Украины под Бахмутом погиб военнослужащий Игорь Бабко. Боец был родом из села Мисюровка Старосинявской поселковой общины в Хмельницкой области. Жизнь Героя оборвалась 11 июля, а через 9 дней, 20 июля, ему должно было исполниться 26 лет.

Также в районе Клищиевки Донецкой области 2 сентября в результате российского минометного обстрела погиб солдат ВСУ Дмитрий Алехно. Украинцу, проживавшему в Полтавской области, было всего 19 лет.

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