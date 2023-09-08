Ему только исполнился 21 год: в боях за Украину погиб защитник из Черновцов. Фото
Выполняя свой военный долг по защите Украины от российских оккупантов, погиб защитник из Черновцов Виталий Боднар. Воину только недавно исполнился 21 год.
Трагическое известие о гибели бойца известили на Facebook-странице Черновицкой гимназии 16 Черновицкого городского совета. Там защитник учился и еще в 2018 году был выпускником школы.
"Мы получили трагическую новость. Еще в одну семью нашей гимназической семьи пришло непоправимое горе. Администрация, педагогический, ученический и родительский коллективы Черновицкой гимназии №16 выражают искреннее соболезнование семье защитника Украины, нашего выпускника 2018 года, Виталия Боднаря, который погиб исполняя свой военный долг по защите нашего государства от российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Также на странице Ассоциации ветеранов "За Украину. За ее волю" сообщили, что Богдан служил в 82-й бригаде авиаразведки и погиб, выполняя боевое задание на фронте.
Так, в ряды Небесных войск навсегда присоединился еще один молодой защитник Украины.
Напомним, что в боях за независимость Украины под Бахмутом погиб военнослужащий Игорь Бабко. Боец был родом из села Мисюровка Старосинявской поселковой общины в Хмельницкой области. Жизнь Героя оборвалась 11 июля, а через 9 дней, 20 июля, ему должно было исполниться 26 лет.
Также в районе Клищиевки Донецкой области 2 сентября в результате российского минометного обстрела погиб солдат ВСУ Дмитрий Алехно. Украинцу, проживавшему в Полтавской области, было всего 19 лет.
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