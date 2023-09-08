Не дожил девять дней до 26-летия: в боях под Бахмутом погиб молодой украинский защитник. Фото

В боях за независимость Украины под Бахмутом погиб военнослужащий Игорь Бабко. Боец был родом из села Мисюровка Старосинявской поселковой громады в Хмельницкой области.

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Жизнь Героя оборвалась 11 июля, а через 9 дней, 20 июля, ему должно было исполниться 26 лет. Печальное известие сообщили в Facebook Старостинского округа.

Там отметили, что воин встал на защиту Украины еще в 2017 году. У него остались любимая девушка и родители.

"Выражаем искренние соболезнования, склоняем низко головы перед всей семьей Героя. Вечная память и слава Герою", – отметили представители общины.

Они призвали местных жителей достойно встретить и провести Героя в последний путь. Прощание состоится 8 сентября в Хмельницком. Похоронят Бабко в селе Олешин.

Напомним, в боях против российских захватчиков погиб также мужественный воин и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Защитник Украины получил тяжелое ранение на фронте 28 августа. В начале полномасштабного вторжения России мужчина вместе со всей своей семьей присоединился к организации "Женское Ветеранское Движение". У воина осталась жена Виктория и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 сентября в Черкассах попрощаются со спецназовцем Александром Шевченко. Свой последний бой воин принял 10 августа. За период службы у него было много наград и отличий за успешное выполнение боевых задач.

– В районе Клищиевки Донецкой области 2 сентября в результате российского минометного обстрела погиб солдат ВСУ Дмитрий Алехно. Украинцу, проживавшему в Полтавской области, было всего 19 лет.

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