Был храбрым воином и волонтером: от тяжелого ранения умер Евгений Савельев с позывным 'Добрый'

Защищая украинское государство от полномасштабного вторжения России, погиб мужественный воин и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Защитник Украины получил тяжелое ранение на фронте 28 августа.

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Сердце воина перестало биться 7 сентября. О его смерти сообщила волонтер Анна Демиденко на своей странице в Facebook.

Прощание с военным состоится 8 сентября в храме Святого Духа в Киеве. Похоронят Евгения Савельева на Байковом Кладбище.

Демиденко отметила, что "Добрый" был не только храбрым воином, но и волонтером. В начале полномасштабного вторжения России мужчина вместе со всей своей семьей присоединился к организации "Женское Ветеранское Движение".

"Безгранично добрый, ответственный и храбрый мужчина. Он со всей прекрасной дружеской семьей с начала полномасштабного вторжения присоединился к штабу Женского Ветеранского Движения и беспрерывно помогал, возил, грузил, поддерживал и никогда не боялся ездить в самые опасные места. Как и не побоялся пойти на войну, чтобы защищать и свою семью, и всех нас", – говорится в сообщении.

На личной странице Евгения в Facebook появились десятки сообщений от его родных, знакомых и друзей со словами скорби. Мужчину вспоминают, как светлого, доброго и отзывчивого человека, а также настоящего патриота Украины.

"Это просто невозможно осознать. Евгений Савельев настолько сильный, добрый, отзывчивый и светлый человек! Даже позывной "Добрый" о многом говорит. Я не могу в это поверить, как и не могу о тебе говорить в прошлом", "Сегодня перестало биться сердце нашего брата, побратима, искреннего патриота Украины, любящего и заботливого отца и мужа, настоящего героя Украины", "Тяжелая потеря. Люди, с которых берешь пример. Незаурядные. Евгений Савельев погиб в результате ранения на фронте. Не подобрать слов...", "Когда не получается ни поверить, ни переключиться на работу, ни выплакать слезы за целый день..Чрезвычайный человек. Эта сплошная доброта, искренность, позитив, мягкость, улыбка, дружеские теплые объятия; всегда отзыв на просьбу помочь. Эта божественная пара с Викторией Савельевой", – писали в сети.

У воина осталась жена Виктория и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с войны против российских окупантов на щите вернулся еще один украинский Герой. В понедельник, 11 сентября, в Черкассах простятся со спецназовцем Александром Шевченко.

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