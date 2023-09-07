Через две недели должен был жениться: в боях против РФ погиб молодой боец ССО

С войны против российских окупантов на щите возвращается еще один украинский Герой. В понедельник, 11 сентября, в Черкассах попрощаются со спецназовцем Александром Шевченко.

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Свое последнее сражение Александр принял 10 августа. Об этом сообщила Чернобыевская община в Facebook.

Молодой защитник Украины мечтал жить в свободной мирной Украине, заочно учился и планировал создать семью – 27 августа должен был жениться. Александру Шевченко навсегда останется 26 лет.

Парень родился в селе Лукашевка, Чернобаевского района, в многодетной семье. После окончания 9 классов продолжил обучение в Черкасском профессиональном автодорожном лицее.

Однако Александр не смог быть в стороне от развязанной Россией войны против его Родины. В 2018 году он поступил на контрактную службу в ВСУ в подразделение Сил Специальных Операций.

За период службы Александр Шевченко имел много наград и наград за успешное выполнение боевых задач.

Несмотря на войну, пытался получить высшее образование, учась заочно в Южноукраинском национальном педагогическом университете им. Ушинского в Одессе, приобретая специальность учителя физической культуры. Был на третьем курсе вуза.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям по поводу смерти погибшего Героя. В этот горький момент разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби", - написали в Чернобыевской общине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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