Вернулся на щите: в боях за Украину погиб 19-летний защитник с Полтавщины. Фото

В районе Клищиевки (Бахмутский район) на Донбассе 2 сентября в результате российского минометного обстрела погиб солдат Вооруженных сил Дмитрий Алехно. Украинцу, который проживал в Полтавской области, было всего 19 лет.

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О трагедии сообщили представители Пирятинской громады в Facebook. Родился воин 30 октября 2003 в городе Пирятин.

В сентябре 2010-го вступил в Козельщинский лицей, после окончания которого – в Региональный центр профессионально-технического образования города Кременчуг. Закончил учебу в январе 2023 года, получив профессию мастера ресторанного обслуживания и кассира торгового зала.

Алехно 27 февраля 2023 заключил контракт с ВСУ. Обучение он проходил в центре "Десна", затем был направлен в в/ч А4010 (5-я отдельная штурмовая бригада), служил разведчиком 4-й группы специальной разведки разведывательного батальона.

У Героя остались отец и старший брат. Последний тоже защищает страну от российских оккупантов.

Как сообщил "Суспільному" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, Алехн имел звание солдата.

Как писал OBOZREVATEL:

– На фронте 29 августа погиб воин Национальной гвардии Украины Бончев Евгений Николаевич. В феврале родители защитника похоронила младшего сына – Бончева Игоря Николаевича, – который тоже пал в бою с оккупантами.

– Жизнь за Украину также отдал 35-летний воин из Первомайского Александр Таран. Воина не стало вблизи населенного пункта Клещиевка.

– В боях за независимость Украины в Запорожской области погиб 26-летний уроженец Борисполя на Киевщине Алексей Трепиков. Во время штурма позиций оккупантов его вместе с побратимами накрыла вражеская артиллерия.

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