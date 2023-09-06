Родители потеряли второго сына на войне: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Одесской области. Фото

На войне с оккупантами во время выполнения боевой задачи погиб воин из Одесщины Бончев Евгений Николаевич. Защитника не стало 29 августа 2023г.

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Трагическое известие известили на Facebook-странице 11 бригады им. Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины, в которой проходил службу военный. В феврале семья защитника похоронила младшего сына Бончева Игоря Николаевича.

Евгений был уроженцем села Надеждовка, в 2001 году окончил Надеждовскую школу в 2001 году с золотой медалью. Как рассказывают на странице школы, как ученик отличался своей одаренностью, талантом и упорством. После школы он успешно окончил Измаильский государственный педагогический институт.

С самого начала войны Евгений присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. На службе он получил воинское звание младшего сержанта.

К сожалению, это уже вторая потеря в семье Бончевых, ведь в феврале семья похоронила своего младшего сына Игоря, также погибшего в бою с оккупантами. Поэтому известие о гибели Евгения ошеломило его родных.

"Молодые мужчины, братья, которым бы жить и творить будущее своих семей, воспитывать сыновей, строить Украину... Какие слова найти для матери и отца, для женщин, ставших вдовами, для детей, потерявших навсегда родителей... Проклятая война … Коллектив школы, родители, одноклассники выражают искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты.

Напомним, что в боях за Украину погиб наш защитник, водитель механизированного батальона Сил обороны Илья Марчук. Его не стало в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб боевой медик Давидчик Иван. 41-летний защитник был родом из села Забороль Ровенской области.

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