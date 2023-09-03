Ему навсегда будет 41: на фронте погиб боевой медик из Ровенщины. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб боевой медик Давидчик Иван. 41-летний защитник был родом из села Забороль Ровенской области.

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Трагическое известие о гибели медика сообщили в местной общине. Как отмечается, жизнь Ивана оборвалась 30 августа в районе населенного пункта Первомайское Купянского района Харьковской области.

Погибший военный был боевым медиком 3 механизированного взвода 7 механизированной роты 1 механизированного батальона.

"30 августа проклятая война оборвала жизнь Героя. Искренне сочувствуем семье и разделяем страшное горе... Прощай, дорогой Иван... Светлая память светлому человеку", – написали в общине.

В родном селе с защитником простились 3 сентября.

Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб воин Николай Харий из Волыни. Свой последний бой защитник принял в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в боях за Украину погиб 20-летний защитник Киевской области. Иван Покойовый, о котором вспоминают как о всегда улыбающемся воине с мужественным сердцем. Герой принял свой последний бой вблизи Кременной в Луганской области.