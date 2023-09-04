Папу с фронта не дождался маленький сын: в боях за Украину погиб воин с Днепропетровщины, который недавно женился. Фото

В боях за Украину погиб наш защитник, водитель механизированного батальона Сил обороны Илья Марчук. Его не стало в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Видео дня

Смерть воина подтвердили в компании "АрселорМиттал Кривой Рог", где он раньше работал водителем погрузчика автотранспортного управления транспортного департамента. Грустной новостью пресс-служба предприятия поделилась в Facebook.

Марчук жил на Днепропетровщине. Ему было всего 29 лет. Недавно воин женился, в пары родился ребенок.

"Свою работу Илья пытался сделать как можно лучше. А после смены спешил ко своей семье... Кроме того, Илья еще и находил время помогать своим родным по хозяйству, ведь жил за городом. О таких людях говорят – настоящий хозяин", – рассказал Андрей Гришенков, коллега Марчука.

К борьбе против российских оккупантов воин присоединился в январе этого года. "Казалось бы, вся жизнь впереди, но война все перечеркнула", – добавил Гришенков.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 августа на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб боевой медик Давидчик Иван. 41-летний защитник был родом из села Забороль Ривненской области.

– В боях с российскими оккупантами погиб 39-летний воин Николай Харий из Волыни. Свой последний бой защитник принял в Луганской области.

– Ранее в Полтаве простились с воином Артемом Виноградовым, погибшим на фронте. Герою было всего 22 года. У него остались беременная жена и маленький сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!