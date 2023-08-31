В Полтаве попрощались с 22-летним воином, погибшим в боях за Украину: у него остались беременная жена и маленький сын. Фото

В Полтаве простились с воином Артемом Виноградовым, погибшим в боях за Украину. Герою было всего 22 года.

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У него остались беременная жена и маленький сын. Об этом сообщает "Суспільне".

Отпевание проходило возле Свято-Успенского собора ПЦУ. Провести украинского защитника в последний путь пришли родные, друзья и знакомые.

Виноградов имел звание солдат, служил в должности стрелка-снайпера десантно-штурмового отделения. Он был мобилизован 9 января 2023 года, а погиб 15 августа при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий.

Это произошло вблизи села Вербовое Запорожской области. У Артема Виноградова остались беременная жена и годовалый сын. Похоронили Героя на Затуринском кладбище возле Полтавы.

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе героически погиб десантник Николай Щабельский. Он с побратимом находился на позиции, когда в результате обстрела побратим погиб, а сам Николай получил ранения. Он успел сообщить ротному о случившемся и продолжил бой, который вел до последнего вздоха.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских захватчиков погиб 20-летний защитник Иван Покойовый из Киевской области. Жизнь молодого воина оборвалась во время боевых действий 27 августа в районе Кременной Луганской области.

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