Папу с фронта не дождался двухлетний сын: в боях под Клищиевкой погиб защитник из Харьковщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник из Первомайского Александр Таран. Воин полег в тяжелых боях 8 августа вблизи населенного пункта Клищиевка, Бахмутского района Донецкой области.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев. 35-летний защитник был главным сержантом 1 механизированного взвода.

По словам городского головы, мужчина родился в Первомайском и окончил там школу. Он получил высшее образование на экономическом факультете университета имени Сковороды. После учебы он работал в компании "Экипаж".

В 2015 году Александр присоединился к Вооруженным силам Украины и участвовал в АТО.

Уже во время полномасштабной войны, защищая Родину от врага, защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. У него остались жена Евгения и двухлетний сын.

"Александр Таран был искренним, честным и добрым человеком, отличным отцом для своего младенца и любящим мужчиной. Искренние соболезнования родным и близким Александра. Почивай с миром, герой", – говорится в сообщении.

Напомним, что в борьбе с врагом на фронте погиб молодой защитник – сапер-разведчик Степан Фецич из Тернопольщины. Жизнь 23-летнего воина оборвалась на территории Серебрянского лесничества в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области простились с 23-летним летчиком-штурманом Иваном Яровым, который вместе с пятью украинскими военными погиб в аварии двух вертолетов на Донбассе 29 августа. Похоронили Героя на Аллее Славы 18-го кладбища в Харькове.

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